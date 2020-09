Klopt Wout van Aert ploegmaat Roglic dankzij supersonisch tijdritpak?

Het is al sinds jaar een dag een kopzorg voor de leiders van de klassementen in de Tour de France: je bent verplicht om in de gele, groene of bollentrui van de organisatie te starten en kunt dus niet in het tijdritpak van je ploeg rijden.

In het geval van Jumbo-Visma is dat een supersonisch pak dat over 45 minuten een voordeel van 35 seconden moet opleveren tegenover de concurrentie, zo tweet voormalig tijdritspecialist Erik Breukink.

Bij Vive le Vélo waren ze gisteravond iets terughoudender. "In perfecte omstandigheden in een laboratorium geeft dat pak misschien wel die waarden, maar er zijn nog zoveel andere factoren die tellen", is Bert De Backer sceptisch.

Wielerjournalist Thijs Zonneveld vindt het in ieder geval betreurenswaardig dat Roglic zo wordt benadeeld. "Je bent een heel jaar bezig om het best mogelijke pak te maken en dan naaien ze je even snel in een pakje van de organisatie."