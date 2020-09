Keukeleire: "Coronavrije Tour is geen verrassing, want maatregelen waren extreem"

"We zijn er geraakt, zeker?", zegt Jens Keukeleire op de top van La Planche des Belles Filles. Hij heeft het dan niet alleen over zijn eigen prestatie, maar over het hele circus. Geen enkele renner testte positief op corona tijdens de Tour.

"Als je ziet wat de organisatie er allemaal aan gedaan heeft en ze er bij ons in de ploeg ook nog voor deden, dan is dat geen verrassing. Het is allemaal vrij extreem."

"Het grootste verschil met het voetbal (waar wel veel positieve gevallen zijn) is dat wij hier in één bubbel blijven. Je belt naar huis en het is alsof je naar een andere wereld belt. Jullie zijn de enige buitenstaanders die we ontmoeten en dat is met masker en op afstand. In het normale leven is zoiets niet mogelijk, maar in de Tour hebben ze alles gecreëerd om contact te vermijden."

"Het is wel goed nieuws voor de toekomst. Dit toont aan dat het mogelijk is, ook voor andere grote sportevenementen."