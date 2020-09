José De Cauwer: "Fout ploegleiding dat Jumbo-Visma Tour niet wint"

José De Cauwer maakte het als ploegleider van Greg LeMond ooit mee hoe de rollen in een slottijdrit toch nog omgedraaid kunnen worden. "We dachten dat we het niet meer zouden meemaken. Enkel heel ver in ons achterhoofd denk je: pas op, het is nog gebeurd!"

"Waarom? Stress! Het kan de beste studenten of pakweg de beste biljarters ook overkomen. Stress is een heel raar beestje."

Maar volgens José De Cauwer heeft Jumbo-Visma eerder in de Tour geblunderd. "Het is misschien wel de schuld van de ploegleiding dat Jumbo-Visma de Tour niet wint. Roglic heeft weinig gedaan met al dat werk van de ploeg."

"Ik zou als ploegleider er alles aan gedaan hebben om Dumoulin zo lang mogelijk aan boord te houden. Nu elimineer je hem als kopman door hem toe te laten om in de 2e groep te gaan zitten."

"Het team van Pogacar was niet sterk genoeg en dan moet je altijd op 2 paarden wedden. Als je Dumoulin met een mooie groep had laten wegrijden, wie van het team van Pogacar had hem dan teruggehaald? Met zijn tweeën hadden ze de Tour met wel 5 minuten voorsprong kunnen winnen."