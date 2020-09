Het verhaal van Neilson Powless: de eerste Native American in de Tour

De inheemse roots van Powless gaan terug tot zijn grootvader. De man groeide op in het Stockbridge-Munsee Reservaat in Wisconsin en werd later parachutist in het Amerikaanse leger en boksleraar. Als kind zag Neilson hem soms de gebruikelijke rookdansen doen binnen de stam.

"Ik zag hem af en toe dansen", getuigt Powless, "al is het jammer dat ik hem niet meer heb kunnen zien. Hij probeerde me destijds ook enkele jaren tot bokser om te vormen, maar gelukkig vond ik in fietsen wel mijn ding."

Door de late toevoeging van Powless aan de Tourkern had de Amerikaan geen tijd om enkele symbolen toe te voegen aan zijn fiets. Iets wat hij normaal wel doet. "Normaal heb ik een afbeelding van een kralen Oneidariem op mijn fiets of kleren. Ik probeer altijd een symbool dicht bij me te houden. Het is een deel van mij."