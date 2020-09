Gepasseerde Dylan Teuns: "Heb hooguit 3 keer naar de Tour gekeken"

Dylan Teuns bewaart niets dan goeie herinneringen aan La Planche des Belles Filles. Hij heeft thuis een grote foto van zijn zegegebaar. "Iemand heeft mij een plezier gedaan om de man die mij op de top duwde weg te photoshoppen. Die man deed dat uiteraard met goeie bedoelingen, maar ik had die laatste 20 meter ook nog wel zelf kunnen duwen."

Teuns is er deze keer niet bij. "Ik had mijn plek in de Tour zeker verdiend en was er graag bij geweest. Maar ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn. Het zou vandaag ook helemaal anders zijn op La Planche, aangezien het een klimtijdrit is."

Toch heeft Teuns de Tour slechts vanop een afstand gevolgd. "Ik heb er hooguit 3 keer naar gekeken. Vandaag heb ik mijn training al afgewerkt, dus het zou kunnen dat ik het einde deze keer toch nog eens meepik."

Teuns is er volgende week ook niet bij op het WK, nochtans op een parcours dat hem had moeten liggen. "De Tour was een absolute verrassing, het WK niet. Dat is in overleg met de bondscoach gebeurd. In de Tirreno voelde ik dat mijn vorm in stijgende lijn gaat. Die hoop ik door te trekken naar de klassiekers. Alle koersen die ik nu nog rijd zijn een doel."