Carapaz verliest bollen aan Pogacar: "Genoten van elke seconde"

Het is een onverwachte bonus voor Tadej Pogacar: hij verovert niet alleen de gele en de witte trui, maar neemt er en passant ook nog de bolletjestrui. Het is van Eddy Merckx in 1972 geleden dat er nog iemand 3 truien wist te winnen.

De dupe van dit alles is niet alleen Primoz Roglic maar ook Richard Carapaz. De Ecuadoraan begon met een bonus van 2 punten op Tadej Pogacar aan de rit. Het was duidelijk dat hij zich op het vlakke spaarde voor de klim, maar dat mocht niet baten. Carapaz reed slechts de 7e tijd en er waren slechts punten voor de eerste 6.

"Ik heb van elke seconde in deze trui genoten", reageert Carapaz niet al te bedroefd. "We hebben alles gegeven om hem vast te houden, maar ze waren gewoon beter. Proficiat, Pogacar!"