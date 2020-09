Anna van der Breggen schudt derde eindwinst in Giro Rosa uit haar benen

Na negen dagen koersen in Italië en tal van klimkilometers mag Anna van der Breggen het podium op voor haar derde eindwinst in de Giro Rosa.

Van der Breggen veroverde de roze trui gisteren, nadat voormalig-leidster Annemiek van Vleuten de wedstrijd moest verlaten met een gebroken pols.

De roze trui kwam na de val van Van Vleuten op de schouders van Katarzyna Niewiadoma terecht, maar Van der Breggen nam die al snel over.

Op een echte klimdag kon er vandaag nog vanalles in het klassement gebeuren. Veel rensters probeerden aan te vallen, maar Van der Breggen liet zich geen enkele keer verrassen.

Ritwinst was niet meer voor de grote kanonnen, want een omvangrijke kopgroep van om en bij de 30 rensters was al vroeg n de etappe weggereden. Daarbij onder meer de Nederlandse Ellen van Dijk. De winst ging na een kat-en-muisspel uiteindelijk naar Évita Muzic.

De groep der favorieten, met daarbij roze trui Van der Breggen, bolde enkele minuten na de winnares over de meet. Na eindwinst in 2015 en 2017 is het nu dus opnieuw prijs voor de Nederlandse.