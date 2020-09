Youri Mulder: "Alles na Ronald Koeman is een beetje mosterd na de maaltijd"

Youri Mulder reageert niet dolenthousiast op de geruchten over Frank de Boer. "Het is geen verkeerde keuze", klinkt het nuchter. "Met Ronald Koeman had Nederland wel een heel goeie bondscoach. Zó goed dat alles nu een beetje mosterd na de maaltijd is. We moeten het er maar mee doen."

"Frank de Boer is natuurlijk wel een verstandige man. Met Ajax is hij 4x kampioen geworden. Daar heeft hij het onder moeilijke omstandigheden ongelooflijk goed gedaan. Maar zijn laatste 3 buitenlandse avonturen waren niet zo goed."

"Internationaal gezien is Frank de Boer wel een sprekende naam. Ook tactisch en technisch heeft hij zijn sporen wel verdiend. Bij Inter, Crystal Palace en in mindere mate ook bij Atlanta United had hij het misschien wat moeilijk met een andere cultuur, maar bij Oranje heb je weer gewoon te maken met jongens uit Hollandse klei. Misschien dat het dan wel lukt."

Zijn er in Nederland minder toptrainers dan vroeger? "Het klopt dat er vroeger veel Nederlandse trainers succesvol waren in het buitenland. Nu haast niet meer, met uitzondering van Peter Bosz bij Leverkusen. Misschien moeten we eens kritisch kijken naar hoe we onze coaches opleiden."