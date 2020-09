Wilfried Meert: "Duplantis zal leemte opvullen die Bolt achterliet"

"6,00m in Monaco, 6,01m in Stockholm, 6,07 in Lausanne en opnieuw 6,00m in Brussel, waar hij ook de 6,15m probeerde en maar nipt miste. Nu is het gebeurd in Rome, waar hij wellicht de perfecte omstandigheden vond."

"Het zat er inderdaad aan te komen", trapt Wilfried Meert, voormalig organisator van de Memorial Van Damme, een open deur in. "Als je zijn laatste meetings deze zomer bekeek, dan weet je dat hij in vorm was."

Gisteren klaarde de nog altijd maar 20-jarige Armand Duplantis wat al even in de lucht hing: met een sprong over 6,15m verbrak de Zweed het legendarische wereldrecord polsstokspringen in open lucht van Sergej Boebka dat al sinds 1994 op de tabellen stond.

De nieuwe Boebka? "Cijfermatig is hij al beter"

Met de sprong van Duplantis ziet de legendarische Sergej Boebka nu ook zijn outdoorrecord verbroken worden. Zijn indoorrecord werd in 2014 al verbroken door Renaud Lavillenie en werd begin dit jaar nog wat scherper gesteld door, u raadt het, Mondo Duplantis.



"Als een record maar liefst 25 jaar blijft staan, dan weet je dat het een solide record is. Dat is alleen voor superkampioenen weggelegd. Ik herinner me goed toen Boebka in '94 dat record sprong in Sestriere, in de Italiaanse Alpen op hoogte."

"Achteraf werd dat soms wat gerelativeerd omdat het op hoogte was gesprongen, al vergaten de mensen dat hij daarvoor op zeeniveau ook al enkele keren dichtbij was gekomen. Boebka was echt een superkampioen."

Is met Duplantis de nieuwe Boebka definitief opgestaan? "Cijfermatig staat hij nu al boven Boebka, want hij heeft de WR's indoor en outdoor al te pakken. Al is Boebka wel een levende legende van de sport: hij sprong 47 keer 6 meter of hoger. Om die fenomenale regelmatigheid te kunnen evenaren, is er voor Duplantis nog wat werk."