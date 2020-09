Wiggins: "Natuurlijk kan Wout van Aert grote ronde winnen, dat kon al deze Tour"

Ineos Grenadiers redde gisteren (een beetje) zijn Tour met een dubbelklapper; Michal Kwiatkowski en teammaat Richard Carapaz gingen arm in arm over de streep in La-Roche-sur-Foron. Meesterknecht Van Aert voor gele trui Primoz Roglic ging na 2 cols van 1e categorie, 1 van 2e en de laatste buiten categorie nog de bonificatieseconden van de 3e wegpakken in het elitegroepje.

Bradley Wiggins, gastheer Graham Willgoss en presentatrice Orla Chennaoui staken hun bewondering niet onder stoelen of banken voor de Belg van Jumbo-Visma in The Bradley Wiggins Show. Willgoss noemt "Van Aert de verzekeringspolis" van Roglic.

Wiggins pikte in: "Hij vernederde de anderen in dat groepje met die sprint en won met een straat voorsprong. Van Aert is fenomenaal. Ze waren daar nog maar met een klein groepje. Als je je daarop baseert, dan is het antwoord op de vraag of hij een grote ronde kan winnen in de toekomst: "Natuurlijk, kan hij dat". Hij had deze Tour kunnen winnen, als hij wou."

"Hij lijkt nog elke dag beter te worden. Als je ziet welk werk hij verzet in de bergritten. Hij is naar de Tour gekomen om het team te helpen en ritten te winnen in de sprint. En dat enkele weken geleden nadat hij al Sanremo en de Strade Bianche had gewonnen. Hij staat er. Hij is fenomenaal, Ik vind er geen woorden meer voor."