VIDEO: Fietswissel of niet? Verleden toont dat dat kan lukken of mislukken

Vandaag op de voorlaatste dag van de Tour staat de enige tijdrit op het programma. En het is een speciale: een 1e deel vlak, een 2e deel oplopend vals plat en daarna de beklimming van La Planche des Belles Filles. De vraag is: een fietswissel voor die col van 1e categorie of niet? Alle toppers wisselen alvast. Wij gingen in ons archief op zoek naar dergelijke fietswissels.

Tussen startplaats Lure en de top van La Planche des Belles Filles ligt 36,2 km. De eerste 14,5 km is vlak, daarna loopt het 16 km vooral op om te eindigen met een beklimming van 5,9 km aan gemiddeld 8,5 procent met in het begin stroken van 13 procent en helemaal op het eind 20 procent. De hele tijd een tijdritfiets of aan de voet van La Planche overstappen op een gewone wegfiets, dat is de vraag? "De meeste renners zullen kiezen voor een fietswissel", weet de Franse chouchou Thibaut Pinot, die opgroeide langs het parcours van morgen.

Tour 1997: Ullrich wint in Saint-Etienne na wissel

In 1997 wint het Duitse godenkind Jan Ullrich, die nadien van zijn sokkel zou vallen, de Tour. Hij pakt naast het geel ook de witte jongerentrui. In Saint-Etienne wint de Duitser een tijdrit van 55,5 km. De T-Mobile-ploegmaats Bjarne Riis en Jan Ullrich rijden met een gewone fiets de berg op, maar wisselen op de top.

Tour 2013: Froome wisselt, Contador niet en dat maakt het verschil

De klimtijdrit tussen Embrun en Chorges gaat onderweg over 2 cols van 2e categorie, het was 13,5 km bergop op 32 km. Gele trui Chris Froome zet zijn eindzege kracht bij met een prestigezege tegen uitdager Alberto Contador. De Brit stapt onderweg over op een tijdritfiets, Contador houdt het bij een gewone wegfiets. "En dat maakte het verschil", zegt commentator Michel Wuyts.

Giro 2014: Quintana doet haasje-over met Uran op Cima Grappa

In de 19e rit maakt roze trui Nairo Quintana zijn heerschappij bergop duidelijk. Zijn rivaal Rigoberto Uran, toen voor Quick-Step, is in de vlakke aanloop op een tijdritfiets een halve minuut sneller, maar bij de 19 km bergop én allebei op een gewone fiets zet Quintana dat met gemak recht. De Colombiaan zal 2 dagen later als eerste van zijn land de Giro winnen.

WK 2017: Lampaert oefent ietwat houterig fietswissel in Bergen

WK 2017: speciale wisselzone, winnaar Dumoulin wisselt niet, 2e Roglic wel

In Bergen, in Noorwegen, is er heel wat te doen over de rode loper die letterlijk uitgerold was om van fiets te wisselen voor de slotklim, 3,4 km aan 9 procent. Niet iedereen wisselt, ook niet bij de toppers. Wereldkampioen Tom Dumoulin doet het niet, nummer 2 Primoz Roglic wel, de bronzen Chris Froome ook niet. De wissel loopt niet altijd van een leien dakje, getuige de Kazak Aleksej Loetsenko, die als eerste start. Opvallend: normaal moet een fietswissel gebeuren met een fiets die van het dak van de volgauto gehaald wordt en die op voorhand gecontroleerd is. In Bergen staat er iemand met de fiets klaar op de rode loper.

Loetsjenko gaat de mist in bij wissel:

De wissel van Roglic verloopt perfect:

Giro 2019: Roglic blijft nu wel op tijdritfiets zitten én wint

In de 8 km korte openingstijdrit van de Giro 2019 van Bologna naar San Luca (2,1 km aan 9,7%) kiezen sommige renners ook voor een fietswissel. Primoz Roglic deelt een tik uit aan de concurrentie, met name Simon Yates en Vincenzo Nibali. Alledrie wisselen ze niet en rijden met een tijdritfiets naar boven.

Tour 2019: AG2R/Bardet klungelen bij fietswissel in Pau

In de voor Wout van Aert vermaledijde tijdrit in Pau, waar hij zich zwaar blesseert, opteert klassementsrenner Romain Bardet voor een fietswissel: de Fransman van AG2R begint met een gewone fiets met tijdritstuur en stapt iets na halfweg over op een tijdritfiets, maar dat verloopt met het nodige geklungel.

Sloveens tijdritkampioenschap 2020: Pogacar klopt Roglic na fietswissel

De 2 protagonisten in deze Tour staan eind juni ook op 1 en 2 in het Sloveense tijdritkampioenschap, maar daar gaat Pogacar Roglic vooraf met 9 seconden. Wat blijkt: Pogacar stapt na de klim bij de start van dik 7 km van zijn gewone fiets op een tijdritfiets. Roglic houdt het bij een tijdritfiets. In de video hieronder wordt dat geanalyseerd.

