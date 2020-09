Vertonghen en Benfica beginnen probleemloos aan seizoen met 5-1-zege

De eerste opdracht van Jan Vertonghen in de kwalificaties in de Champions League draaide uit op een sisser tegen PAOK Saloniki. Maar op de openingsspeeldag in Portugal heeft Benfica de teleurstelling al doorgespoeld.

Tegen Famalicão, vorig seizoen nog de verrassende leider na 7 speeldagen, haalde Benfica stevig uit. Zomeraanwinsten Waldschmidt en Everton openden snel de score en na de rode kaart voor Verdonk ging het nog meer van een leien dakje.

Uiteindelijk zette Benfica forfaitcijfers op het scorebord, Famalicão redde in het slot nog zijn eer. Benfica, vorig jaar de nummer 2 in Portugal, wil opnieuw de macht overnemen en is alvast goed begonnen.