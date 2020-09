US Open-laureate Naomi Osaka laat verstek gaan voor Roland-Garros

Naomi Osaka is al een tijdje op de sukkel met haar hamstrings. In de aanloop naar de US Open paste ze al voor de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati om geen risico's te nemen.

De blessure weerhield Osaka er evenwel niet van om de US Open te winnen, al was ze in New York wel te zien met een stevig verband rond haar bovenbeen. Na de finale liet ze al weten dat haar deelname aan Roland Garros onzeker was, maar nu heeft ze de knoop dus definitief doorgehakt.

"Ik zal dit jaar jammer genoeg niet kunnen deelnemen aan Roland Garros", zegt Osaka, die in Parijs nog nooit voorbij de 3e ronde geraakte. "Mijn hamstrings doen nog pijn en ik heb me niet kunnen voorbereiden op gravel. Roland Garros komt dit jaar voor mij te snel na de US Open. Ik wens de organisatie en alle speelsters veel succes."

Naomi Osaka, de nummer 3 van de wereld, is niet de eerste klepper die haar kat stuurt naar Parijs. Ook nummer 1 Ashleigh Barty liet eerder al weten dat ze door de coronacrisis haar titel niet zal verdedigen. Bij de mannen ontbreekt onder meer Roger Federer. De Zwitser herstelt van een knieoperatie.