Ulissi vloert De Gendt en Wellens en slaat dubbelslag in Luxemburg

Na een explosieve openingsfase slaagde een groepje met onder andere Arnaud Démare, woensdag nog winnaar van de tweede rit, erin om weg te rijden. Zij sprokkelden een maximale voorgift van 4'30" bij elkaar.

Op 80km van de meet - en geïnspireerd door de stevige zijwind - nam Lotto-Soudal het heft in handen. Onder impuls van een sterke John Degenkolb werd het peloton in waaiers getrokken. Gele trui-drager Grosu en Amaury Capiot, 3e in de stand, lieten zich verrassen.

Op 33 kilometer van de finish smolt alles echter opnieuw samen. In een geanimeerde finale, met onder andere pogingen van een bedrijvige Jan Bakelants, moest leider Grosu definitief overboord.

Op 7 kilometer van de aankomst was het Diego Ulissi, winnaar van de openingsetappe dinsdag, die zijn kaarten op tafel gooide. Enkel Tim Wellens, Aimé De Gendt en Markus Hoelgaard konden aanhaken. In de sprint met 4 toonde Ulissi zich de snelste. Naast de dagzege komt hij ook opnieuw aan de leiding in het algemeen klassement.