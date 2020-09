Sven Nys: "Zorgen dat je op het einde nog wat batterij over hebt"

Op 7 oktober vindt in Leogang (Oostenrijk) het tweede WK e-mountainbike deel. Sven Nys verklapte eerder deze week in het NOS-programma De Avondetappe dat hij daar aan de start zal komen. "Om die discipline te ontdekken en om kennis op te doen", legt hij uit bij Sporza.

"Zeker niet om die wedstrijd te winnen. Daar ben ik niet klaar voor en dat is ook helemaal mijn ambitie niet. E-mountainbike is een nieuwe discipline, ook voor mij. Het zal nog populairder worden en dan wil ik mij verdiepen in zo'n innovatie."

Wat hoopt Sven Nys precies te ontdekken? "Ik wil kennis opdoen om in de toekomst te delen met mensen die met een elektrische fiets rijden. Hoe reageert zo'n fiets? Hoe ga je om met het vermogen? Hoe lang gaat de batterij mee? Hoe stuurt zo'n fiets?"

"Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen die met een hoge snelheid op hun elektrische fiets over het fietspad rijden niet goed kunnen inschatten wat er allemaal rondom hen gebeurt. Daarom gebeuren er veel ongelukken. Het is noodzakelijk om die mensen wat tips bij te brengen. Daarom wil ik het allemaal zelf eens aanvoelen."