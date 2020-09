Sagan gooit de handdoek: "Proficiat met je groene trui, Sam"

Sagan wist dat hij vandaag aan de bak moest om het laatste waterkansje op de groene trui te benutten. De Slovaak was ook op de afspraak en glipte in de finale mee in de kopgroep. Maar ritwinst zat er niet in.

"Ik heb vandaag alles geprobeerd om te winnen en de ploeg heeft zijn best gedaan om dat mogelijk te maken. Toen we op 30 kilometer van de finish wegreden, ontstond er een groepje van 12 renners. Er waren 4 ploegen vertegenwoordigd met 2 renners. Daarom was het voor mij onmogelijk om op alle aanvallen te reageren."

Sagan werd uiteindelijk pas 9e, net na Sam Bennett. De Ier van Deceuninck-Quick Step liep zo weer 3 punten uit, want ook bij de tussensprint pakte hij 1 punt meer dan Sagan.

Bennett heeft in het puntenklassement nu 55 punten meer dan Sagan en in Parijs kunnen nog 70 punten verdiend worden. Sagan mag een 8e groene trui dus wellicht op zijn buik schrijven en feliciteert zijn concurrent daarom nu al.

"Proficiat aan Sam Bennett voor zijn groene trui. We hebben nog maar eens alles gegeven en ik zal er alles aan doen om zondag te winnen op de Champs Élysées."