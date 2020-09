"De grootste fout die je kan maken, is alles willen", zei Wout van Aert gisteren na zijn stunt (3e plaats) in de Alpenrit. Van Aert lonkt al naar het WK van volgende week vrijdag (tijdrit) en zondag (wegrit), maar kan zijn wonderbenen ook in de laatste dagen van de Tour nog benutten. Kiezen is verliezen, maar hoe moet Van Aert volgens u het slot van de Tour aanpakken?