Oliver Naesen: "Die gasten van Sunweb namen geen meter over, echt klote"

Oliver Naesen: "Chapeau voor Sunweb, maar het was zeer frustrerend"

"Iedereen in die kopgroep had kunnen winnen. Je moest alleen het juiste lootje trekken. Je moet natuurlijk ook goed zijn, maar als je niet goed was, dan zat je ook niet in de kopgroep."

Naesen had zijn wat kleurloze Tour vandaag glans kunnen geven, maar meer dan de 5e plaats zat er uiteindelijk niet in. "Ik was geen topfavoriet aan de start, maar ik had kunnen winnen."

"Sunweb heeft het ploegenspel perfect gespeeld. Het systeem van Peter Post (voormalig ploegleider, red.): overal zitten, nergens rijden en winnen. Chapeau voor die mannen, maar het was zeer frustrerend. Net zoals die strijd voor groen. Het klinkt als een hoop excuses, maar het is heel frustrerend."

"Die gasten van Sunweb namen geen meter over. Trentin gaf er toen een snok aan en dat sneed bij iedereen de adem af. Het was een heel sterke counter van Andersen, maar als je nooit overneemt dan is dat echt klote voor de rest van de groep."

Oliver Naesen kon zich vandaag eindelijk eens mengen in de debatten voor de ritzege. De ontgoocheling om de gemiste kans is dan ook groot. "Dit wil je liever niet, maar er is niks aan te doen. Het is spijtig. Het was een beetje een loterij."

Greg Van Avermaet: "Ik heb het wat verkeerd ingeschat"

Ook Greg Van Avermaet bleef met lege handen achter. "Je hoopt dat natuurlijk op veel meer dan de vierde plaats. Het was een beetje een eigenaardige finale waar Trentin het probeerde en iedereen een beetje à bloc zette. Daarna reageerde Andersen, hij nam meteen 20 seconden en dan weet je dat het moeilijk wordt om hem terug te halen."

Van Avermaet leek verrast door de aanval van zijn CCC-ploegmaat Matteo Trentin. "Het was niet afgesproken dat hij iets ging proberen. Het was een kleine helling en hij dacht wellicht dat het het goede moment was om weg te rijden."

"Er zat veel snelheid op, want iedereen moest vol aan de bak. Maar hij weet ook dat hij nog een beetje voor die groene trui aan het rijden is en dan weet je dat Sagan en Bennett ook gaan reageren."

"Toen Trentin vol aanzette, was iedereen tevreden dat hij nog mee was. Andersen ging op het juiste moment en hij was meteen weg. Ik heb het nog geprobeerd, maar 30 seconden dichtrijden op iemand die voluit gaat, is niet simpel. Het was heel moeilijk om nog iets te organiseren. Andersen liep alsmaar verder uit en toen wist je dat het voor de tweede plaats was."

"Ik ben er een paar keer dicht bij geweest in deze Tour. Dit was de derde keer. Het was leuk om nog eens voor de winst te rijden. Dat deed al deugd, maar ik denk dat ik het wat verkeerd ingeschat heb. De sterkste man is op het juiste moment gegaan."