Officieel: Liverpool rondt komst Thiago af: "Fantastische aanwinst"

Het contract van Thiago bij Bayern loopt volgende zomer af en de middenvelder had al te kennen gegeven dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. De Spanjaard stond hoog op het verlanglijstje van onder meer Manchester United, maar uiteindelijk krijgt Liverpool de voorkeur.

Thiago, de zoon van de Braziliaanse wereldkampioen Mazinho, tekent een contract voor 4 seizoenen op Anfield. De voorbije 7 seizoenen werd hij 7 keer op rij landskampioen met Bayern München in de Bundesliga.

"Het is een fantastische aanwinst", zegt coach Jürgen Klopp. "Het is een compliment dat Thiago voor ons project heeft gekozen, want hij weet dat de Premier League zwaar is."

De keuze voor Liverpool valt eenvoudig te verklaren volgens Thiago. "Ik wil zo veel mogelijk winnen en deze club straalt dat ook uit. Ik wil al mijn doelen bereiken en zo veel mogelijk trofeeën winnen."