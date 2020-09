De Decker voor match tegen Moeskroen: "Sprak mijn spelers meer dan mijn vrouw"

"Ik ben vooral tevreden dat er heel wat accenten op korte termijn zijn opgepikt", zegt De Decker. "Dat er nog werkpunten zijn, is logisch. In aanloop naar Moeskroen heb ik al enkele zaken meegegeven, zeker op tactisch gebied, maar de tijd is beperkt."

"Zelf had ik niet gedacht hier zo snel op deze stoel te zitten. Tijdens mijn tijd als T2 probeerde ik zo veel mogelijk op te steken, maar ooit komt er een moment dat je moet springen en dat is nu."

De Decker, die het vertrouwen kreeg van het Gentse bestuur, is blij met de kans om als T1 te mogen overnemen, na het ontslag van Laszlo Bölöni . "Ik krijg hier een grote kans en ik wil me bewijzen."

De Decker: "Stap voor stap onze ideeën overbrengen"

Die match tegen Moeskroen wordt er eentje met het mes op de keel. De Decker zat de afgelopen dagen dan ook niet stil en probeerde de schaarse tijd zo best mogelijk te benutten. "Ik heb de laatste dagen veel persoonlijke gesprekken gevoerd met de spelers", vertelt hij.



"Ik heb hen in elk geval meer gesproken dan mijn vrouw. Die gesprekken zijn belangrijk voor mij. Je kan pas het beste uit een speler halen als je weet wie de persoon achter de voetballer is."



"Daarnaast proberen wij als staf stap voor stap onze ideeën naar de groep over te brengen. Op heel wat zaken hebben we deze week goed getraind. Zaterdag zullen we zien of dat ook al op het veld tot uiting komt."