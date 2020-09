Antwerp-fan Erik Van Looy: "Zwakke start? Na bekerfinale kan seizoen niet stuk"

Erik Van Looy is al lang supporter van Antwerp, maar kon zijn favoriete ploeg nu pas voor het eerst in 28 jaar een prijs zien pakken. "Ons seizoen kan al niet meer stuk na de bekerfinale", zegt de filmregisseur. "Dat was een prachtig cadeau, zeker tegen Club Brugge." Dat Antwerp nadien slechts 7 op 15 pakte, deert Van Looy dan ook niet. "De ploeg heeft veel krediet gepakt met die overwinning. Maar het is duidelijk dat het team niet even sterk is als vorig jaar. We missen nog wat creativiteit, zeker als Rodrigues nog zou vertrekken. En Lamkel Zé is meer dan ooit een vraagstuk. Dat zijn toch 2 creatieve pionnen." "De transfermarkt loopt pas op 2 oktober op zijn einde, dus er zullen nog wel wat nieuwe spelers bijkomen. In 2 weken tijd kan er nog veel gebeuren."

Antwerp heeft veel krediet gepakt met de overwinning in de bekerfinale. Erik Van Looy

"Ik zou zo graag eens praten met Lamkel Zé"

Lamkel Zé leek het helemaal te hebben verkorven bij Antwerp, maar traint nu toch weer mee met de A-kern. "Ik heb heel veel liefde voor Lamkel Zé", bekent Van Looy. "Ik wil dolgraag dat ze me eens bellen om met hem te praten. Er moet toch iemand kunnen doordringen in zijn hoofd." "Het is jammer, want Lamkel Zé is een fantastische voetballer. Hij werd al 10 keer opgegeven, maar werd door Ivan Leko toch weer opgevist voor de bekerfinale. Ik hou wel van films met verrassende twists en op dat vlak is Lamkel Zé een heel goede film." "Het grootste probleem is dat het verhaal in de kleedkamer op is. Lamkel Zé mag op het veld dan nog technisch en creatief de belangrijkste speler zijn... Het is geen kwaaie jongen, maar zijn karakter matcht niet met het voetbal. Dat is ook jammer voor de ploeg."

"Bekerfinale was straf staaltje coachen van Leko"

Antwerp is met Ivan Leko een nieuwe weg ingeslagen dit seizoen. Een keuze die Erik Van Looy wel kan smaken. "Het is duidelijk dat Leko nog niet over de spelers beschikt om zijn systeem optimaal te spelen." "In de bekerfinale heeft hij alvast een knap staaltje coaching getoond. Club Brugge bestond niet in de 1e helft en dat kan niet alleen aan de spelers op het veld liggen. Er werd een knap organigram uitgetekend en Leko heeft op een briljante manier gecoacht."

Het is duidelijk dat Leko nog niet over de spelers beschikt om zijn systeem optimaal te spelen.

Ook zijn voorganger, Laszlo Bölöni, draagt Van Looy nog een warm hart toe. "Antwerp heeft enorm veel aan Bölöni gehad. Hij speelde het voetbal dat moest gespeeld worden met de ploeg die voorhanden was. Dat was betonvoetbal, maar toen er creatieve spelers bijkwamen, heeft hij het echt anders aangepakt."

"Ik vind het heel jammer wat er bij AA Gent is gebeurd met Bölöni. Hij verdiende dat niet. Het is een fantastische mens, die heel veel heeft betekend voor het Belgische voetbal. Hopelijk krijgt hij nog een kans om zich te herpakken."

"Eupen is echt een goede ploeg"

Antwerp neemt het vanavond op tegen Eupen. Geen eenvoudige opdracht, volgens Van Looy. "Ik heb het gevoel dat alle ploegen zich hebben versterkt", zegt hij. "Tegenwoordig is elke ploeg opgekocht door een Amerikaan of een Qatarees. Binnenkort is het ook gevaarlijk om naar Waasland-Beveren te gaan." "Je voelt een nivellering naar boven toe. Ik heb Eupen vorige week zien spelen en dat is echt een goede ploeg, die nog niet op zijn toppunt zit. Vroeger kon je gemakkelijk winnen tegen teams die aan de staart bengelden, maar nu niet meer. Dat maakt de competitie ook mooier."