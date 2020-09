Antetokounmpo voor 2e jaar op rij verkozen tot MVP in NBA

"Noem me pas een MVP als ik de prijs een tweede keer win", zei Giannis Antetokounmpo vorig jaar nog. "The Greek Freak" heeft er niet lang op moeten wachten, want voor het tweede jaar op rij gaat hij met de presitigieuze award aan de haal.

De sterspeler kon de Milwaukee Bucks geen titel bezorgen: in de halve finales van de Eastern Conference lag Miami Heat dwars. Maar Antetokounmpo maakte voldoende indruk tijdens het seizoen voor een tweede MVP-titel. Met gemiddeld 29,5 punten, 13,6 rebounds en 5,6 assists kan hij alvast indrukwekkende cijfers voorleggen.

De Milwaukee-speler werd eind augustus al verkozen tot Defensive Player of the Year. In het verleden werden enkel Hakeem Olajuwon en Michael Jordan in hetzelfde seizoen verkozen tot MVP én Defensive Player of the Year.