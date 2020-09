Alles uit de kast straks: "Wij kunnen met Pogacar in 7 seconden van fiets wisselen"

"We zijn 2 keer naar La Planche des Belles Filles geweest. We hebben meerdere malen het parcours gereden, simulaties en fietswissels gedaan, het materieel bekeken. We zijn voorbereid qua materiaal en zullen een fietswissel doen.”

Is het dan geen optie om niet te wisselen van fiets? "Dat is zeker ook een optie. Maar er spelen 2 dingen een rol: je draagt minstens 1,3 kg meer omhoog voor de meeste ploegen. Bovendien heb je over 20 dagen al misschien 25.000 klimmende meters gedaan. En die houding is helemaal anders dan op een tijdritfiets. Dat maakt ook een verschil."



"Als je een wissel doet op het traagste punt, op het steilste stuk, is het verlies van momentum minimaal. Maar dan moet je hopen op een naadloze wissel om niet echt tijd te verliezen.”



Dankzij de voorbereidingen zou dat moeten lukken bij UAE. "Wij kunnen van fiets wisselen in 7 seconden. We gaan dat opnieuw proberen. Door de stress kan er natuurlijk iets bijkomen. Maar als we rustig blijven, moet het wel lukken.”