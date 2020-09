AA Gent krijgt zijn zin: schorsing Ngadeu gaat van 5 naar 2 speeldagen

De rode kaart voor Michael Ngadeu in de wedstrijd tegen Eupen kreeg een stevig staartje voor AA Gent. Zijn kopstoot leverde hem nog eens 5 speeldagen schorsing op, waarvan één voorwaardelijk.

AA Gent ging in beroep tegen de zware schorsing bij de Disciplinaire Raad van de KBVB en haalt zijn slag thuis. Coach Wim De Decker moet zijn vaste pion in de achterhoede enkel missen in de wedstrijden tegen Moeskroen en OHL.