Wout van Aert na 3e plaats in bergetappe: "Misschien kan ik zo'n rit ook winnen, ja"

Dat lukte ook. In de afdaling naar de streep haalde Van Aert de groep met de favorieten weer in. "De ploeg zei me dat ik nog moest sprinten om bonificatieseconden af te snoepen."

"Het was weer enorm lastig", sprak Van Aert voor onze microfoon. "Toen ze demarreerden op de laatste klim zakte ik erdoor, maar ik moest blijven rijden om Primoz te kunnen helpen in de finale."

VIDEO: De sprint van Wout van Aert na de bergetappe

"Ik ben helemaal naar de kloten"

Met een vlakkere etappe, een klimtijdrit en de sprint in Parijs kan Wout van Aert azen op een 3e ritzege in deze Tour. "Ik heb nog geen zin om aan de komende dagen te denken. Op dit moment ben ik helemaal naar de kloten", antwoordt hij.

"Morgen zullen we bekijken wat er nog te rapen valt. Volgende week staat het wereldkampioenschap al op het programma en daar wil ik ook scoren. De grootste fout die je kan maken, is alles willen", weet Van Aert.

Of hij in de toekomst ook een bergetappe kan winnen? "Misschien wel, maar ik ben altijd in het peloton moeten blijven rijden. Als aanvaller zie je toch meer af", denkt Van Aert, "maar misschien zit het er wel in, ja."