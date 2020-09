Voetbal Vlaanderen panikeert niet na 70 uitgestelde duels: "Wel ongerustheid"

Het protocol voor het amateurvoetbal is duidelijk: als er 5 spelers in quarantaine zitten of een positieve covid-19-test hebben afgelegd, dan wordt een wedstrijd uitgesteld. Afgelopen weekend konden zo 60-70 wedstrijden niet doorgaan in Vlaanderen.

"Als je kijkt hoeveel wedstrijden er per weekend worden gespeeld, is dat nog niet massaal", sust Marc Van Craen. "Maar het is een teken aan de wand. We hopen dat de cijfers snel stagneren."

Voorlopig gaan nog geen alarmbellen af. "We bekijken het dag per dag. Als de cijfers plots verdubbelen of verdrievoudigen, dan zullen we ons moeten beraden. Maar dan denk ik dat de Nationale Veiligheidsraad ook wel maatregelen zal nemen."