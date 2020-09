Troeven voor de laatste Alpenrit: uitgelezen kans voor de vluchters

De 18e rit wordt door veel waarnemers als de zwaarste rit in deze Tour de France bestempeld. Met onder meer de Roselend (1e cat), de Col de Aravis (1e cat) en de Plateau de Glières (buiten cat) oogt het menu loodzwaar. Maar de finish naar La Roche-sur-Foron is in dalende lijn. Het verleden leert ons dat dat meestal koren op de molen voor de vluchters is.

Wie vluchters zegt in deze Tour denkt meteen aan Marc Hirschi. Vraag is wel of hij iets meer dan een week voor het WK, waar hij een van de topfavorieten is, nog in het rood wil gaan. Ook Julian Alaphilippe zit al met het WK in zijn hoofd, al zal ook hij een 2e ritzege in deze Tour niet laten liggen. De voorbije dagen was hij alvast uiterst actief.

Als 3e aas gaan we voor de Colombiaan Daniel Felipe Martinez, ook al iemand met een overwinning achter zijn naam. HIj hield zich de voorbije dagen koest, maar nu zijn kopman Uran een tikje heeft gekregen, zal hij misschien meer vrijheid krijgen. Emanuel Buchmann is de Bora-renner van de dag. Kan de nummer 4 van vorig jaar zijn Tour toch nog wat glans geven?

Mocht het uiteindelijk toch een strijd tussen de favorieten worden, dan kunnen we niet om Miguel Angel Lopez heen. Superman bewees gisteren over de beste klimmersbenen te beschikken. Hij kan een aanval doen op de 2e plaats van Pogacar.