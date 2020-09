Sven Nys maakt comeback voor één dag: "Neem deel aan WK e-mountainbike"

Dat Sven Nys (44) nog regelmatig op de fiets zit, is geen geheim. In De Avondetappe was ook een fragment te zien uit DNA Nys, waarin Nys met zoon Thibau probeert te wedijveren op de mountainbike.

"Ik voel meer en meer elke dag de rennersbenen terugkomen", zegt Nys in de documentaire. "Drie uur fietsen aan een behoorlijk tempo wordt weer makkelijker. En dan word ik fanatiek. Hoe beter ik word, hoe fanatieker ik word."

"Ik denk dat het atleet zijn altijd wel ergens in mijn achterhoofd zal blijven. Dit is daar weer een opstoot van."