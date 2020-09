Slechts 5.000 toeschouwers toegelaten op Champs-Elysées

Parijs is momenteel een rode zone en de maatregelen ter plaatse zullen dus navenant zijn. Bij sportevenementen in de openlucht mogen in Frankrijk slechts 5.000 fans aanwezig zijn.

Zo zal de paddock waar de teambussen staan aan de Place de la Concorde niet toegankelijk zijn. Ook in de laatste rechte lijn van de etappe, vanaf de Rue de Rivoli tot aan de finishlijn, zijn toeschouwers niet welkom.

De Ronde van Frankrijk eindigt zondag met een rit over 122 kilometer, met start in Mantes-la-Jolie. In Parijs wordt er overgeschakeld op een lokaal parcours van acht ronden, waarna het officieuze WK voor sprinters gehouden wordt op de Champs-Elysées. Vorig jaar ging de zege naar de Australiër Caleb Ewan van Lotto Soudal