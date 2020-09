Roger Vanden Stock aan Col de la Loze: "Denk dat Kompany en Vandenhaute ongelijk hebben"

Vanden Stock is kind aan huis in Méribel. In het Franse skioord had hij gisteren een afspraak met de Ronde van Frankrijk, die er voor de deur van zijn tweede verblijf passeerde.

Vanden Stock had maanden uitgekeken naar de komst van de Tour. "Ik heb atijd gezegd dat deze Tour op de Col de la Loze beslist zou worden."

"Mogelijk is die voorspelling uitgekomen, want Roglic heeft misschien wel een beslissende kloof op dit moment. Ik had meer verwacht van Tadej Pogacar, maar Roglic heeft het uitstekend gedaan."

"Ik moet zeggen: die renners, zelfs de renner die laatste staat in het klassement, daar neem ik mijn petje voor af. Het is echt ongelofelijk wat die mannen presteren en dat ze straks Parijs halen."

"Les forçats de la route. De dwangarbeiders van de weg. Als je renners vergelijkt met voetballers, dan kun je alleen maar besluiten dat voetballers veel te veel verwend zijn."

Welke Belg wint ooit de Tour nog eens? Vanden Stock hoeft niet lang na te denken: "Remco Evenepoel! Ik denk dat Remco de Tour ooit kan winnen. Ik zou fier zijn. Het is goed dat hij de weg van het wielrennen ingeslagen is."

Want: Evenepoel was een beloftevolle voetballer. Hij maakte naam bij Anderlecht, tot hij te horen kreeg dat hij net niet goed genoeg was om topvoetballer te worden.

Kiki Vanden Stock, de vrouw van Roger: "Remco mag zijn trainer dankbaar zijn dat die hem destijds op de bank gezet heeft."

Roger moet smakelijk lachen met de uitspraak van zijn echtgenote.