Polsstokspringer Ben Broeders zet eigen Belgisch record op 5,80m in Rome

Broeders is al een hele tijd in goede doen, het was wachten tot het BR eruitkwam. Vorige maand eindigde hij 2e op de Diamond League-meeting in Monaco achter Mondo Duplantis, wat hij herhaalde in Stockholm en op de Memorial begin deze maand.

In Monaco en Brussel kwam hij uit op 5,70m, in Stockholm op 5,73m, zijn beste prestatie in 2020. Vorige week eindigde hij in Berlijn 4e met 5,72m.

Met 5,80m bereikt hij eindelijk zijn doel. Zijn aanvangshoogten, 5,30m en 5,45m, klaarde Broeders bij de eerste poging. Op 5,60m had hij 2 pogingen nodig, op 5,70m opnieuw maar één.

Daarna ging de lat naar een nieuwe nationale recordhoogte en die klaarde de atleet uit Leuven bij de 2e poging. Ook indoor ging Broeders eerder dit jaar al over 5,80m. Outdoor stond zijn nationaal record tot op heden op 5,76m. Broeders liet de lat nog op 5,85m leggen, maar die hoogte miste hij 3 keer.