Ploegleider Jumbo-Visma uit Tour gezet na ruzie met UCI, boete voor Wout van Aert

"Zeeman intimideerde en beledigde UCI-lid"

Jumbo-Visma regisseert deze Tour. Kopman Primoz Roglic is op weg naar de eindzege, Wout van Aert snelde al naar twee ritzeges. Maar vanavond kreeg het Nederlandse topteam verschillende boetes in de bus.

Merijn Zeeman is het zwaarst gestraft. De sportieve baas van de ploeg moet de Ronde van Frankrijk zelfs verlaten. In het juryrapport lezen we dat hij zich misdragen heeft tijdens een fietscontrole gisteren. "Intimidatie en beledigingen ten opzichte van een lid van de Internationale Wielerunie UCI", staat er te lezen.

Zeeman moet de wedstrijd verlaten en een boete van 2.000 Zwitserse frank of 1.859 euro betalen.