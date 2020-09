Ploegbaas Jumbo-Visma uit Tour gezet na ruzie, boetes voor Wout van Aert

"Zeeman intimideerde en beledigde UCI-official"

Merijn Zeeman (41) is het zwaarst gestraft. De sportieve baas van de ploeg moet de Ronde van Frankrijk zelfs verlaten. In het juryrapport lezen we dat hij zich misdragen heeft tijdens een fietscontrole gisteren. "Intimidatie en beledigingen ten opzichte van een lid van de Internationale Wielerunie UCI", staat er te lezen.

Jumbo-Visma regisseert deze Tour. Kopman Primoz Roglic is op weg naar de eindzege, Wout van Aert snelde al naar twee ritzeges. Maar vanavond kreeg het Nederlandse topteam verschillende boetes in de bus.

Fiets van Primoz Roglic was in orde

De UCI controleert elke dag zo'n 40 fietsen op mechanische doping. Gisteren op de Col de la Loze nam de Internationale Wielerunie die van geletruidrager Primoz Roglic. Daar was niks mis mee, maar de controle verliep niet zonder slag of stoot, met een uitsluiting als gevolg.

Bram Tankink in Vive le vélo: "Erg pijnlijk voor Merijn"

De uitsluiting van Merijn Zeeman kwam ook in Vive le vélo ter sprake. Analist Bram Tankink heeft nog onder de ploegleider gekoerst.

"Voor Merijn is dit erg pijnlijk als grote architect van het project", weet hij. "In 2015 kwam hij met het plan om de Tour te winnen. Daar zijn we aanbeland en nu is Merijn niet welkom in Parijs."