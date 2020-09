Nieuw-Zeelander Dion Smith pakt 1e profzege in Coppa Sabatini, Dewulf is 11e

De Coppa Sabatini werd in verschillende lokale ronden afgewerkt in het Italiaanse stadje Peccioli. Het peloton moest heel wat venijnige klimmetjes over, de finish lag na een slotkilometer aan 5 procent.

De laatste dappere van de vlucht van de dag werd op 5 km van de streep gegrepen. Mitchelton-Scott nam de sprintvoorbereiding resoluut in handen, Smith maakte het af.

Voor hij bij Mitchelton-Scott reed, was Smith aan de slag bij Wanty-Groupe Gobert (2017-2018). Dat hij in vorm is, bewees zijn 6e plaats in Milaan-Sanremo vorige maand, waar Wout van Aert zegevierde.