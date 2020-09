Lotte Kopecky verlaat Lotto-Soudal: "Hoop er na Giro nog zege bij te doen"

Lotte Kopecky was er al vaak dichtbij in deze editie van de Giro Rosa met een 2e en 3e plaats. Donderdag schoot ze de hoofdvogel af in een spurt bergop. Of ze zegezeker was? "Neen, ik was een beetje in twijfel. Afgelopen week was ik de sprint ook iets te vroeg begonnen en ging Marianne Vos er nog over."

"Nu zat ik een beetje in dezelfde situatie. Maar het was een finish op een soort kasseiachtige Italiaanse stenen. Ik mocht niet twijfelen en moest vol sprinten tot op de streep."

In de laatste kilometer ontliep Kopecky wel een valpartij, waarbij Vos en Annemiek van Vleuten werden uitgeschakeld. "Ik wist niet dat zij gevallen waren. Ik zag dat er vielen, maar daar besteed je geen aandacht aan. De focus lag op de finale."

Vos was er deze keer dus niet bij in de sprint. "Dat klopt, maar het was geen finale waar iedereen was. Er waren 2 vrij zware beklimmingen op het einde, ik vond het straf dat ik daar nog zat. Je moet daar ook zitten om te kunnen sprinten voor de overwinning."

"Ik verbaas mezelf toch een beetje bergop hier. Vandaag was het een klim van 4 km, maar de afgelopen dagen toch ook 12 en 10 km. De conditie is goed, maar ik verbaas mezelf."

De Giro Rosa was een tussendoel met het oog op de klassiekers in oktober: "Ik wist dat ik hier met een goeie conditie aan de start moest staan, anders recupereer je niet van de ritten of herstel je nadien niet."

"Dit is de laatste voorbereiding richting de klassiekers. Ik hoop deze conditie door te trekken of misschien nog een stapje te zetten als ik goed herstel."