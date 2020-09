LeBron James staat 16e keer in All-NBA Team, niemand deed ooit beter

LeBron James had het record al in handen, maar moest het tot nu toe delen met Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant en Tim Duncan. Zij werden allemaal 15 keer geselecteerd voor het All-NBA Team. Met zijn 16e selectie schrijft James nu dus geschiedenis.

De forward van de LA Lakers werd 13x verkozen in het All-NBA First Team, 2x in het All-NBA Second Team en 1x in het All-NBA Third Team.

Krijgen ook een plaatsje in het First Team van dit seizoen: James' ploegmaat bij de LA Lakers Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), James Harden (Houston) en Luka Doncic (Dallas).

LeBron James maakt met zijn LA Lakers ook nog kans op de NBA-titel dit seizoen. De Lakers nemen het in de Western Conference Finals op tegen de Denver Nuggets. De eerste wedstrijd staat vrijdagnacht op het programma.