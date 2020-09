Kwiatkowski: "Dit maakte ik nog nooit mee: kilometerslang had ik kippenvel"

Kwiatkowski: "Ben erg dankbaar"

Michal Kwiatkowski werd al wereldkampioen, won Milaan-Sanremo en de Amstel Gold Race, maar zelden kon hij zo genieten van een overwinning als nu. "Ik had de laatste kilometers de hele tijd kippenvel, omdat we wisten dat het binnen was."

"Ik heb al mooie dingen beleefd in de koers, maar dit was toch nog wat anders. Ik kan niet beschrijven hoe dankbaar ik ben voor het team en Richard. Dit is een ongelooflijke dag voor ons, dit vergeet ik nooit."

De zege van Kwiatkowski is een opsteker voor de povere Tour van Ineos, die helemaal in het water viel na de exit van titelverdediger Egan Bernal. "Hopelijk heeft hij hiervan kunnen genieten op televisie."

"We hebben vandaag een mooie show opgevoerd en dat mag vanavond gevierd worden op een grootse manier. Dat hebben we allemaal verdiend."