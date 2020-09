KNVB gaat met Frank de Boer praten om bondscoach te worden

De Nederlanders zoeken een nieuwe selectieheer na het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona.

Oranje komt volgende maand samen voor interlands tegen Mexico, Bosnië en Herzegovina en Italië. Het is de bedoeling dat er dan een nieuwe bondscoach op de bank zit.

Frank de Boer is een van de grote kandidaten om de leiding op zich te nemen. De oud-verdediger van Ajax en Barcelona heeft al gezegd dat hij het "een hele eer" zou vinden om bondscoach van Oranje te worden.

"Naast minister-president is het misschien wel de belangrijkste functie van Nederland", aldus de 50-jarige De Boer, zelf 112-voudig Nederlands international.

De Boer maakte als trainer naam bij Ajax, met 4 landstitels. Maar bij Internazionale en Crystal Palace verging het hem minder goed. De Boer werd bij beide clubs al snel ontslagen.

De Boer moest eind juli ook vroegtijdig vertrekken bij de Amerikaanse club Atlanta United. Recordinternational Wesley Sneijder noemde De Boer vorige week alvast "de ideale kandidaat" om Koeman bij Oranje op te volgen.

De afgelopen weken werden Louis van Gaal, Peter Bosz, Henk ten Cate en Bert van Marwijk ook veelvuldig met het Nederlands elftal in verband gebracht. Frank Rijkaard liet via zijn woordvoerder weten dat hij niet beschikbaar is.