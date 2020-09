Hoofdaandeelhouder Deceuninck-Quick Step: "Ooit gaan we de Tour winnen"

"Van in het begin hebben we bepaalde doelen uitgestippeld en die hebben we bereikt. Nu zijn we klaar om een stapje hoger te zetten en de wereld te laten zien dat we nog iets meer kunnen doen."

Loonplafond en meer koersen buiten Europa

Het profwielrennen draait nog voor een groot stuk op sponsoring en steenrijke zakenmannen zoals Zdenek Bakala. "Wielrennen hangt af van de generositeit van mensen die een passie hebben voor de sport", weet de koersliefhebber.

"Dat is mooi, maar de basis voor een sport op lange termijn vormt het niet. Daarom moet het commerciële model zich aanpassen."

"De wielerkalender moet herbekeken worden", vindt hij. "Wedstrijden buiten Europa moeten een prominentere plek krijgen. Op die manier kan wielrennen ook een groter niet-Europees publiek aantrekken."



"De wielerwereld zou het ook eens moeten geraken over een loonplafond", gaat Bakala voort. "Het zou stabiliteit geven aan de ploegmanagers en ervoor zorgen dat de verloning niet toeneemt bij elke contractvernieuwing."

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome is een van de grootverdieners in het peloton. Vindt Bakala een loon van 4 miljoen euro te zwaar? "Het gaat niet om een maximum per atleet", antwoordt hij. "De vraag is of de sport het zich kan permitteren en of het de sport ten goede komt. Naar mijn mening is 4 miljoen euro de limiet die wielrennen zich kan permitteren voor de grootste sterren."