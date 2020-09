Hoe leven Tourbelgen naar BK toe? "1 rustdag en dan start onze 4e Tourweek"

Greg Van Avermaet was bijzonder actief in de eerste twee weken van de Tour - weliswaar zonder succes - maar heeft nu de handrem wat opgetrokken met het oog op het BK en WK van volgende week.

"Het is wel niet simpel om je te sparen, want je moet toch over die bergen geraken. Je moet nog fameuze waarden trappen, zeker met mijn gewicht."

Na de Tour heeft Van Avermaet dinsdag al een nieuwe afspraak op het BK in Anzegem. "Afwachten hoe ik gerecupereerd ben na 1 dag. Ik zie het als een extra rustdag en dan de start van mijn 4e Tourweek."

"Meestal voel ik me nog wel goed na een rustdag, maar 3 weken Tour kun je niet zomaar uitvlakken. Het is de eerste keer dat we het zo doen, dus veel kunnen we nu nog niet zeggen."

Op het WK enkele dagen later hoopt Van Avermaet wel te kunnen profiteren van de "supercompensatie". "Met dit parcours hebben de mensen die de Tour in de benen hebben een voordeel. Door het korte seizoen is het niveau ook heel hoog. Op een WK aan het einde van het seizoen zijn veel renners niet meer gemotiveerd. Dat is nu wel anders."