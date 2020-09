Gilbert sneuvelt in slotkilometer en Van Poppel juicht in Gooikse Pijl

Verslag van de Gooikse Pijl:

Gilbert en Van Lerberghe sneuvelen met de finish in zicht

Iljo Keisse brak de finale open met enkele speldenprikken op 2 ronden van de finish en daarna viel de koers nooit meer stil. Deceuninck-Quick Step maakte de wedstrijd hard en vond in Philippe Gilbert een bondgenoot.

In de slotronde gooide Gilbert zijn troeven op tafel, hij kreeg Bert Van Lerberghe mee als gezel. Het duo sloeg een kloof van een halve minuut en in de achtergrond ontregelde Stijn Steels het achtervolgingswerk.

Gilbert en Van Lerberghe leken voor de zege te mogen sprinten, maar in het peloton ging het tempo met een ruk de hoogte in en in de slotkilometer werden Gilbert en Van Lerberghe overspoeld.

Tim Merlier, wellicht in zijn laatste koers als Belgische kampioen, ging van ver aan, maar kon zijn inspanning niet volhouden. Danny van Poppel had zijn krachten gespaard voor de massasprint en dat lloonde, hij was Gerben Thijssen net te snel af.