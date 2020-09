Fed Cup wordt omgetoverd tot Billie Jean King Cup

De Davis Cup, het landentoernooi voor mannen, wordt al sinds 1900 georganiseerd. Pas in 1963 kwam er ook een versie voor de vrouwen: The Federation Cup, in 1995 afgekort tot Fed Cup.

In het streven naar gendergelijkheid gingen stemmen op om ook de Fed Cup te vernoemen naar een voormalige tennisspeelster. De keuze viel uiteindelijk op Billie Jean King, die in de jaren 60 en 70 het vrouwentennis domineerde.

Billie Jean King - ondertussen 77 - won de Fed Cup 7 keer. "Ik ben heel vereerd en dankbaar", zegt ze. "We starten een nieuw hoofdstuk in de rijke geschiedenis van het vrouwentennis."

Ook het prijzengeld wordt gelijkgetrokken met de vernieuwde Davis Cup. In beide toernooien kan er vanaf volgend jaar twaalf miljoen dollar verdiend worden.