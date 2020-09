3e keer, goede keer voor Lotte Kopecky in Giro Rosa: "Eindelijk die grote zege"

Kopecky kon een zware valpartij in de slotkilometer ontwijken en hield Elizabeth Deignan en Katarzyna Niewiadoma af. Het is haar tweede overwinning van het seizoen na de Belgische tijdrittitel.

Lang heeft Kopecky niet meer moeten wachten: in Maddaloni kreeg de Belgische kampioen tijdrijden een nieuwe kans met een sprintje bergop. Ze maakte deel uit van een elitegroepje dat de laatste vluchters had opgeraapt.

Kopecky stapelde de voorbije dagen de ereplaatsen op in de Giro Rosa. Telkens weer was Marianne Vos onze landgenote te snel af. "Ik voel me zoals Greg Van Avermaet een aantal jaar geleden. Hij reed altijd wel mooie resultaten, maar die overwinning bleef uit", zei ze gisteren aan Sporza. "Ik hoop dat het in de toekomst wel lukt."

"Eindelijk die grote overwinning"

Op haar 24e opende Kopecky dus haar rekening in de Giro Rosa. "Het is echt een opluchting dat ik eindelijk kan winnen", reageerde ze na 2 podiumplaatsen eerder deze week.

Voor Kopecky, die lange tijd in de schaduw van Jolien D'hoore stond, betekent de Giro-ritzege na een wereldtitel in de koppelkoers op de piste een 2e hoogtepunt op haar palmares.

"3e keer, goeie keer", gniffelde ze achteraf. "Met een 2e en 3e plek had ik hier al bevestigd dat de conditie goed is. Maar het is dan wel frustrerend als je het niet kan afmaken."

"Daarom dat het vandaag echt een opluchting was om eindelijk te kunnen winnen. Ik begon een beetje ongeduldig te worden, maar het is echt wel zalig om eindelijk een keer die grote overwinning beet te hebben."

"Gemakkelijk was het zeker niet. Ik verloor even contact op een klimmetje van 4 kilometer in de finale, maar nog tijdens de klim konden we dat gaatje weer toerijden. Toen ik boven kwam, wist ik dat ik echt een grote kans maakte."

Kopecky, die eerder had beslist om de 2 laatste etappes van de Ronde van Italië niet meer af te werken, denk nu al aan het Belgisch kampioenschap in Anzegem van dinsdag. "Ik ga naar daar om te winnen, al ga ik me nergens op vastpinnen. Het is echt een rare wedstrijd: je kan tienduizend scenario's maken, maar niet één zal kloppen. Ik ga gewoon het beste van mezelf geven om hopelijk eindelijk die Belgische trui eens te kunnen pakken."