"Was ook ooit super in grote ronde en dan niets; dat zal Van Aert wel niet overkomen"

Het lijkt niet de Tour te worden van Thomas De Gendt, ook al probeerde hij het vandaag opnieuw. "Dit was mijn laatste kans om zonder winstkansen in een vlucht te zitten", grapt hij. "Anders had ik een hele maand niets kunnen doen."

"Het leek mij leuk om in die groep te overleven op de lange klim, maar ze reden zó hard. Ik heb echt afgezien om er toch maar bij de hangen. Op het einde kwam ik er toch door, maar die laatste klim was te steil."

Wanneer De Gendt geconfronteerd wordt met de 3e plaats van Wout van Aert in de daguitslag is hij even stil. "Ik zag hem passeren en toen zat hij nog redelijk fris. Ik zei nog dat Landa was stilgevallen, maar hij reed gewoon weg van mij. Straf dat hij al die klimmen zo overleeft."

Moet Van Aert zich toch niet omscholen tot ronderenner? "Ik denk dat hij best eerst bevestigt en dan kan hij daar op voortbouwen. Het kan best zijn dat hij nu super is en dat nooit meer terugkomt. Al zie ik dat niet gebeuren. Maar ik ben zelf ook eens 3 weken top geweest in een grote ronde (hij haalde het eindpodium in de Giro van 2012, red) en daarna nooit meer."

"Ik denk wel niet dat hij in een goeie ploeg zit als hij zich zo wil ontplooien, want er zullen er altijd wel beter zijn. Dan kan hij beter bij een andere ploeg kopman zijn en het eens proberen."