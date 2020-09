"Tottenham-fans lezen transferverhalen over Bale met tranen in hun ogen"

Gareth Bale maakte van 2007 tot 2013 het mooie weer op White Hart Lane. Met zijn onweerstaanbare rushes en stijlrijke doelpunten veroverde hij voor eeuwig een plaats in de harten van de Tottenham-fans. Niet verwonderlijk dat heel Tottenham reikhalzend uitkijkt naar een terugkeer van het godenkind. "De transfer zit er aan te komen. De privé-jet staat klaar. Het kan nog verkeerd lopen, maar als we de Engelse pers mogen geloven, is die kans klein", zegt Geert Heremans. "De terugkeer van Bale zou een grote emotionele en symbolische waarde hebben. Supporters lezen de berichten over de transfer met de tranen in hun ogen. Ze kunnen niet wachten tot Bale weer in Londen is." "Bale kan het tikkeltje "magic" dat Tottenham al een tijdje niet meer heeft terugbrengen. Sinds de verloren finale van de Champions League tegen Liverpool in 2019 stelt het spel van Tottenham niks meer voor. Het niveau is zielig, triestig en ergerlijk." "José Mourinho krijgt de motor niet in gang. Vorig weekend hebben ze ook weer een dramatische tweede helft gespeeld. In die optiek zou Bale de schwung kunnen terugbrengen."

"Hij moet geborgenheid voelen"

"Commercieel vertegenwoordigt Bale alvast een grote waarde. De spotlight zal weer op Tottenham staan, fans zullen weer een pak meer shirts kopen..."

"Wat hij sportief nog waard is, is dan weer een andere zaak. Motivatie speelt daarin een belangrijke rol. Bale heeft veel problemen gehad met Zinédine Zidane en Real Madrid." "Ik lees dat hij de voorbije dagen lang gebeld heeft met Mourinho en dat die hem kunnen overtuigen heeft. Mourinho heeft gezegd: "We zitten hier op jou te wachten"." "Wel, als Bale weer plezier in het voetbal wil vinden, dan moet hij de stap zetten. Bij Tottenham zal hij zich, toch een beetje als introverte figuur, geborgen voelen. Als hij die vertrouwde omgeving voelt, zal hij er alles aan doen om weer topfit te geraken en een meerwaarde te betekenen voor Tottenham." "Het zal wel een maand of twee maanden duren voor hij echt top is, want nu mist hij ontegensprekelijk matchritme. Maar het topniveau kan hij weer bereiken, denk ik." "Mourinho heeft trouwens een andere rol voor hem in gedachten: niet als flankspeler, maar meer als een soort van spelverdeler achter Harry Kane die af en toe eens over Kane kan gaan en waardoor Son aan de linkerkant kan blijven. Als je met een voorhoede Son-Bale-Kane kunt uitpakken, heb je wel iets te bieden."

"Enthousiasme als hij gelanceerd werd"

Bale belichaamde een aantal jaar geleden de revival van Tottenham. Zijn belang voor het team kan niet overschat worden. Geert Heremans: "Ik heb de periode voor Bale meegemaakt, toen mensen zich afvroegen wat ze kwamen doen in het stadion." "Zijn eerste twee jaar bij Tottenham vielen wel nog tegen. Bale toonde af en toe wel flitsen van zijn klasse, maar pas vanaf 2009-2010 is hij echt doorgebroken. Plots zat het stadion altijd vol. Bale had een zeer grote aantrekkingskracht." "Bale heeft Tottenham uit het dal gehaald. Ik herinner me een fantastische Champions League-campagne waarin Tottenham Inter afdroogde met 3-1. Op Inter werd wel met 4-3 verloren na een 4-0-achterstand,. Bale scoorde er 3 keer na de rust. Hij liep iedereen voorbij en trapte de bal drie keer in de verste hoek." "Toen heeft hij zijn naam gemaakt en was hij goed voor 10 tot 15 goals per seizoen. Telkens als hij gelanceerd werd, veerde het stadion enthousiast op." "Zijn techniek, enorme snelheid, onwaarschijnlijke linkervoet, krachtige schot, zijn vrije trappen: hij had/heeft heel wat wapens. Zijn snelheid zal misschien een klein beetje afgebot zijn, al hoor ik sommigen het tegendeel zeggen."

Bale toonde aanvankelijk af en toe wel flitsen van zijn klasse, maar pas vanaf 2009-2010 is hij echt doorgebroken. Plots zat het stadion altijd vol. Bale had een zeer grote aantrekkingskracht.

"Het bestuur voelt dat het iets moet doen"