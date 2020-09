"Het verschil tussen Bayern en de rest is nog altijd redelijk groot"

"Bayern is favoriet, dat zal niemand verbazen"

"Voorlopig hoor je maar weinig namen noemen van mogelijke opvolgers. Al is Bayern er in het verleden wel al vaker in geslaagd om plots met een grote transfer uit te pakken. Zij zullen een eventueel vertrek van een sterkhouder niet zomaar laten gebeuren."

"Het vertrek van Thiago is wel een andere zaak. In het begin onder Flick speelde hij niet vaak, maar in de Champions League-apotheose in Lissabon was hij wel sterk."

"Huurling Ivan Perisic is vervangen door Leroy Sané, dat is zeker een versterking. Coutinho is teruggekeerd naar Barcelona, maar dat is nauwelijks een verlies. Hij speelde weinig."

Krijgen we opnieuw een tweestrijd Bayern-Dortmund dit seizoen? "Vorig seizoen hadden we een beetje een strijd met zijn drieën", merkt Luc van Doorslaer op. "Leipzig was immers de herfstkampioen. Maar Bayern is uiteraard opnieuw de titelfavoriet. Dat zal niemand verbazen."

"Bayern is Europese top, de rest is Europese subtop"

"Ik vind het jammer dat de toppers uit de 2e competitie in Europa naar de 1e competitie gaan. Anderzijds: er is zoveel talent in Duitsland dat we aan het einde van het seizoen wellicht weer enkele nieuwe jongens ontdekt zullen hebben."

Dortmund lijkt de belangrijkste uitdager voor Bayern. "Het is te hopen dat Dortmund of Leipzig langer kunnen concurreren met Bayern. Maar Bayern is wel Europese top. De concurrentie is Europese subtop. Het verschil is nog altijd redelijk groot", denkt Van Doorslaer.

Meunier is een prima voetballer, maar moet met Hakimi wel iemand vervangen die sterker was dan hij. Dat is op zich geen versterking voor Dortmund.

Wat mogen we verwachten van Dortmund en zijn 3 Rode Duivels? "Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Axel Witsel zullen natuurlijk heel veel gaan spelen", verwacht Luc van Doorslaer.

"Meunier is een prima voetballer, maar moet met Hakimi wel iemand vervangen die nog sterker was dan hij, zeker aanvallend. Dat is op zich dus geen versterking. Een morele versterking is wel dat Jadon Sancho gebleven is. Iedereen had verwacht dat de Engelsman zou vertrekken."

"Met de jongeren Reinier en Bellingham heeft Dortmund weer 2 toptalenten gehaald. Dat doen ze graag. Die jongens hebben talent te over en zijn wereldtoppers in wording. Als het lukt, heeft Dortmund zich versterkt, maar het is altijd een beetje een risico."