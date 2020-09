"Er staan in absolute topmatchen: dat is de stap extra voor Romelu Lukaku"

"Pirlo als coach van Juventus wordt boeiend"

"Ik blijf wel denken dat Pirlo het niet zo erg zou gevonden hebben, mocht Ronaldo in een woedebui vertrokken zijn omdat ze het niet gehaald hebben in de Champions League. Maar nu hij blijft, denk ik wel dat Pirlo de Portugees zo goed mogelijk zal gebruiken."

"Ik verwacht Juventus wel weer als favoriet voor de titel, al is het verschil met Inter wellicht weer wat kleiner geworden. Vorig seizoen was het geen close finish. Na de coronabreak is het alleen met Atalanta nog even spannend geweest, niet met Inter."

"Ronaldo wil niet op de 9 spelen en kun je wel een bliksemafleider als Dzeko gebruiken. Die laat de mensen naast zich veel beter spelen. Voor Juventus is het ook goed dat Dybala gebleven is. Het zou erg geweest zijn om die weg te doen en Ronaldo te houden, alleen vanwege hun leeftijd."

Juventus aast nog op een diepe spits, namen als Luis Suarez of Edin Dzeko worden genoemd. "Dat duurt allemaal wel opvallend lang", vindt Joos. "Ik denk wel dat Dzeko naar Juventus zal gaan. Ik denk dat het voor Pirlo ook makkelijker is om Dzeko in te passen met Ronaldo dan Suarez."

"Hakimi is toptransfer voor Inter"

"Ik vraag me ook af of Real Madrid het zich niet zal beklagen dat het Hakimi liet gaan. Hij heeft een sterk seizoen gespeeld bij Dortmund en Carvajal heeft toch ook niet het eeuwige leven. Ik vind hem echt een toptransfer voor Inter."

"Hakimi is een enorme verbetering in vergelijking met D'Ambrosio, die naar zijn kunnen wel een goed seizoen had. Voor het systeem van Inter is Hakimi een droom. Hij zou die ploeg echt wel eens veel beter kunnen maken."

"Vraag is of Conte Eriksen zal inpassen"

"Lukaku? Ik twijfel er niet aan dat hij opnieuw veel zal scoren. Of hij er nu 4 meer of minder maakt, mag niet de graadmeter zijn voor zijn seizoen. Hij zal er wel moeten staan in de absolute topmatchen. Dat wordt de extra stap voor hem."

"De vraag bij Inter is of Antonio Conte Christian Eriksen zal inpassen", zegt Filip Joos. "Het middenveld was vorig seizoen toch een beetje de achilleshiel. Brozovic was de enige die een constant niveau haalde, de anderen vielen toch een beetje door de mand."

Romelu Lukaku zal er moeten staan in de absolute topmatchen. Dat is voor hem de stap extra.

Met Aleksandar Kolarov (34) haalde Inter nog een speler op leeftijd. "Die was bij Roma in sommige matchen niet meer vooruit te branden. Ik verwacht hem niet op de flank, maar links in de driemansdefensie. Kolarov is een versterking in de breedte en ook iemand die in de kleedkamer wel belangrijk kan zijn."

"Ik kijk uit naar Milan"

Is er naast Juventus en Inter nog een derde hond in het spel? "Voor Atalanta denk ik dat het vorig seizoen had moeten gebeuren. Zonder die 2 lichte strafschoppen hadden ze gewonnen in Turijn en dan had ik het nog wel eens willen zien. Ook in de Champions League waren ze dicht bij een stunt. Maar het allemaal nog eens opnieuw doen, daar twijfel ik aan."

"Ook Roma of Lazio zullen nooit in de buurt komen. Lazio was voor de coronabreak fenomenaal. Daar heb ik met grote ogen naar gekeken. En wie weet hadden ze zonder corona hun flow wel kunnen behouden. Ik heb niet het gevoel dat ze dat weer kunnen oppikken."