"Als Wout écht voor de zege kan gaan in de tijdrit, gaat hij voluit"

Wout van Aert gaat met de besten omhoog op de cols en is een van de beste tijdrijders ter wereld. Zaterdag kan hij die beide kwaliteiten combineren in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles.

"We moeten een plan maken dat mij in de beste vorm op het WK brengt", zegt Van Aert hierover. "Moet ik dan komend weekend nog eens volle bak gaan of juist niet? Dat moeten we nog eens bekijken."

"Als hij zaterdag écht voor de overwinning kan gaan, zal hij voluit gaan", zegt Jumbo-Visma-ploegleider Frans Maassen. "We moeten nu kijken of dat reëel is."

"Onze Head of Performance is er nu mee bezig. Welke wattages en waarden kan hij nog trappen? Als leek zeg ik: dat moet kunnen."

"Het WK van volgende week zal ook een rol spelen. Het is zeker niet zo dat hij nu nog 4 dagen volle bak kan gaan."