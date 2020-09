Wout van Aert ziet kopman Roglic dichter bij eindwinst komen: "Dit liegt niet"

"Het was een goeie dag", vat Wout van Aert het samen. "Het belangrijkste voor ons was om onze positie te verdedigen. Als je dan extra tijd kunt nemen, is dat nog mooier. Dit ligt niet: als je hier voorsprong kunt pakken, ben je beter."

"Zelf heb ik enorm afgezien op de Madeleine. Ik heb het meest last als het na het vlakke meteen bergop gaat. In het begin van de Col de la Loze had ik een beter gevoel."

"Bahrein nam de boel in handen, dus ik hoefde niet meer te doen dan volgen. Maar je moet er wel zitten, want er kan altijd iets gebeuren. Maar ik ben zeker tevreden."

"We komen elke dag een stap dichter met het geel naar Parijs. Morgen is ook nog heel zwaar, maar het parcours leent zich niet om iets te ondernemen. We zullen verdedigend rijden en dan man tegen man op La Planche des Belles Filles."

Houdt Van Aert dan geen rekening met dagwinnaar Lopez? "Hij lijkt er inderdaad door te komen, maar ik denk niet dat hij in de tijdrit veel korter zal komen op Roglic. Pogacar blijft de grootste concurrent."