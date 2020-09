Wim De Decker: "Heel wat zaken gezien waarover ik tevreden ben"

Amper een dag na het ontslag van Laszlo Bölöni stond AA Gent voor de levensbelangrijke wedstrijd tegen Rapid Wenen. Coach Wim De Decker, die het roer overnam na het vertrek van Bölöni, zag hoe zijn team de Oostenrijkers met 2-1 weer naar huis stuurde.

"We hadden niet veel tijd om de match voor te bereiden. In het eerste kwartier merkte je dat er veel nervositeit was. Er zat veel afval in ons spel. Daarna zag ik een beter Gent, dat op balbezit probeerde te spelen. Ik heb dingen gezien op het veld die we gevraagd hadden. Daar ben ik best tevreden over."

"In de 2e helft zag ik ook wel werkpunten, dat kan ook niet anders. Maar de spelers toonden wel veel bereidwilligheid. Ik hoop dat we de goeie weg ingeslagen zijn. Deze zege doet wel deugd voor een groep die de laatste weken toch wat meegemaakt heeft. Je ziet dat de spelers weer groeien."